影》殘了！俄黑海旗艦遭烏無人艦攻擊 15:582022/10/31 中時新聞網 楊幼蘭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 俄羅斯黑海旗艦馬卡洛夫海軍上將號（Admiral Makarov）巡防艦遭烏克蘭無人艦攻擊 訂閱影音： 中時新聞網 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 錄影顯示，繼「莫斯科」號（Moskva）飛彈巡洋艦爆炸起火沉沒後，俄羅斯黑海艦隊的另一旗艦馬卡洛夫海軍上將號（Admiral Makarov）巡防艦周末在克里米亞的塞凡堡（Sevastopol）遭烏克蘭無人艦攻擊受損，可能失去戰力。 持續更新 海納百川》美俄的另一場衝突——悲情敘利亞（張良任） 中評智庫》中美戰略困境與台海未來（郭振家） 卡達世足賽》波蘭神鋒萊萬 就怕孤掌難鳴 #俄羅斯 #烏克蘭 #黑海 #旗艦 #艦隊 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 國戰會論壇》美新版「國防戰略」為干預台海找藉口（黃惠華） 00:002022/10/31 海納百川 影》報復黑海艦隊遇襲 俄狂射彈 烏克蘭首都基輔等地連環爆 14:322022/10/31 國際 8旬尪遇襲裴洛西首發聲：全家人為之心碎 16:202022/10/30 國際 《國際經濟》俄撕毀黑海出口協定 穀物價格蠢動 09:482022/10/31 財經 曾與普丁會面！歐洲央行行長1句話形容他 05:552022/10/30 財經 俄黑海艦隊母港遇襲 烏媒發無人艇攻擊畫面 11:522022/10/30 國際 攻擊裴洛西夫婿 施暴男子將被控謀殺未遂等重罪 14:272022/10/30 國際 烏克蘭無人神風艇再次打擊俄羅斯黑海艦隊 16:592022/10/30 軍事 丹麥小島斷電的真相 04:102022/10/31 專題周報 普丁要輸了？歐盟不怕能源危機 反殺俄羅斯靠這個 15:192022/10/31 財經 英移民中心遭丟汽油彈 嫌疑人自盡身亡 11:102022/10/31 國際 國泰航空紐約飛香港航班 將恢復經俄羅斯空域 07:032022/10/31 財經 指控烏克蘭攻擊黑海艦隊…俄羅斯：無限期暫停穀物出口協議 04:102022/10/31 財經要聞 官逼民反 救國團上街遊行 呂秀蓮：不做烏克蘭第二 04:102022/10/31 政治要聞 李鎮宇專欄－建構韌性台灣 因應未來變局 04:102022/10/30 財經要聞 軍事熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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