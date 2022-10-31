錄影顯示，繼「莫斯科」號（Moskva）飛彈巡洋艦爆炸起火沉沒後，俄羅斯黑海艦隊的另一旗艦馬卡洛夫海軍上將號（Admiral Makarov）巡防艦周末在克里米亞的塞凡堡（Sevastopol）遭烏克蘭無人艦攻擊受損，可能失去戰力。

持續更新

海納百川》美俄的另一場衝突——悲情敘利亞（張良任）
中評智庫》中美戰略困境與台海未來（郭振家）
卡達世足賽》波蘭神鋒萊萬 就怕孤掌難鳴
#俄羅斯 #烏克蘭 #黑海 #旗艦 #艦隊