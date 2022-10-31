明天就是11月1日，11月起有多項防疫、交通、民生相關政策上路，包括1日起50至64歲民眾可施打公費流感疫苗，莫德納次世代疫苗放寬12至17歲青少年接種，65歲以上長者、6歲以下幼兒免費領5劑快篩，以及11月7日起確診者居家照護從7＋7改為7＋0，確診接觸者則完全免居隔，只需要7天自主防疫，居家隔離正式走入歷史，團體旅遊、健身房解除3劑令，公共場所也不再強制量體溫。

此外，11月30日起電動自行車須掛牌、投保強制險能上路，新北市11月1日起開放18至未滿40歲民眾申請青年租金補貼，每月補助3500到6000元，最長1年，台北捷運則從1日起在20個車站試辦免費提供女性生理用品，《中時新聞網》為民眾整理9項11月新制內容，供讀者參考。

●防疫隔離措施11/7起鬆綁 接觸者免居隔、確診者改7+0

同住接觸者實施0+7，免居家隔離，僅需7天自主防疫。(指揮中心提供)

疫情指揮中心表示，過去確診接觸者居隔可選擇3＋4或0＋7，11月7日起僅保留0＋7，等同讓居家隔離走入歷史，將來確診者的密切接觸者，只要憑快篩陰性證明即可出門，但禁止前往醫院探病、陪病，建議後延後非急迫需求的醫療或檢查。

確診者則從原本的7＋7改為7＋0，開放確診者在隔離7天後，若快篩陰性即可解除自主防疫措施。

確診者隔離7天後，快篩陰可提前解除7天自主健康管理。(指揮中心提供)

●團體旅遊、健身房11/7解除三劑令 公共場所免量體溫

疫情指揮官王必勝表示，11月7日起取消疫苗三劑令，民眾出入八大行業、健身房、團體旅遊、宗教活動（遶境、進香團）等不再需要打滿3劑疫苗，以及出示快篩陰性證明。同時取消公共場所、營業場所強制量體溫，但醫院和長照機構因病人抵抗力差，仍維持量體溫規定。

●11／1起開放50歲以上民眾施打流感疫苗

50到64歲無高風險慢性病成人11月1日起開放接種公費流感疫苗， 目前共有約4000多家合約院所及衛生所提供接種服務，且可與新冠疫苗分不同手臂同時接種。

11月起開放50歲至64歲民眾接種公費流感疫苗。（指揮中心提供）

●莫德納次世代疫苗11／1起接種對象再放寬 12至17歲青少年可施打

11月1日起開放12歲以上民眾第三劑、第四劑接種次世代疫苗，種類包括莫德納BA.1雙價次世代疫苗，以及本月到貨的莫德納BA.5雙價次世代疫苗。

●65歲以上長者、6歲以下幼兒11／1起出示健保卡 免費領5劑快篩

11月1日起只要在1957年（含）以前出生的65歲以上長者、2016年9月2日（含）以後出生的6歲以下幼兒，到快篩實名制販售藥局出示健保卡或居留證，可免費領5劑快篩試劑。

新一輪快篩實名制於11月1日上路，65歲及6歲以下幼兒，可免費領取5劑。（資料照 姚志平攝）

●電動自行車11／30上路須掛牌、投保強制險

11月30日起電動自行車需掛牌才能上路，強制要求以電力為主，最大行駛速率在每小時25公里以下，且車重不含電池在40公斤以下，或車重含電池在60公斤以下的二輪車輛，需檢測及型式審驗合格，並登記、領用、懸掛牌照後，並投保強制險後，才能行駛道路，否則將處以1200元以上3600元以下罰款，並移交保管。

●新北青年租金補貼申請11／1開跑 每月最高可領6000元

新北市今年度青年租金補貼11月1至30日受理申請，今年補助加碼，單身補助3500元、新婚4500元、育孕有未成年子女1或2人5000元、3人以上6000元，最長補助1年。

圖為東勢分局新社分駐所員警，在轄內光國股份有限公司針對200餘位越南外籍移工加強宣導電動自行車，11月30日起須掛牌才可上路。（警方提供）

●北捷試辦20站免費提供女性生理用品

北捷從1日起於台北車站、市政府、西門、板橋、中山、忠孝復興、新埔、忠孝敦化、頂溪、松江南京、淡水、台北101／世貿、古亭、石牌、南京復興、江子翠、忠孝新生、行天宮、府中、圓山等20站免費提供女性生理用品。

●宜蘭、嘉義擴大實施路口科技執法

宜蘭縣警察局1日起將於9處路口啟用科技執法設備，包含「宜蘭市泰山路、女中路、嵐峰路口」、「宜蘭市林森路與校舍路口」、「羅東鎮中山路、純精路口」、「羅東鎮大同路、中正北路口」、「礁溪鄉礁溪路5段90巷口」、「台2線梗枋卸貨場出入口」、「台9線北宜石牌縣界公園入口」、「蘇澳鎮海山西路、馬賽路口」及「三星鄉上將路、大洲路口」，取締項目依各路口交通特性不同規畫建置。

嘉義縣警局也公布，1日再啟用9處多功能智慧科技執法設備，包含民雄鄉三處、大林鎮、朴子市、東石鄉、水上鄉、太保市、中埔鄉，取締超速、闖紅燈、未依標誌、標線行駛、轉彎車占用直行車道等。

北捷試辦20站免費提供生理用品。(資料照)