外傳台積電1奈米製程將落腳桃園龍潭，桃園市長鄭文燦稱是民進黨桃園市長候選人鄭運鵬功勞，鄭運鵬也說他愚公移山。對此桃園市長候選人鄭寶清批評，為什麼鄭文燦8年沒爭取到？質疑又講謊話，最後會露出馬腳。

桃園市長鄭文燦今早表示，龍科的擴大案涉及科技部及行政院各部會的職權，他特別請立委鄭運鵬及湯蕙禎協助溝通，包括水電及相關報編程序等需要克服的問題。鄭運鵬也說，這件事情愚公移山1年多。

鄭寶清質疑，上周他在節目提到桃園有最好的地理位置，最適合高科技投資，為什麼台積電投資到高雄，不投資桃園，顯現鄭文燦不用心。鄭寶清說，他在節目講了之後，政府馬上說台積電來龍潭投資。他質疑，要投資這麼容易嗎？台積電不用評估嗎？土地在哪裡？台積電最後打臉說還未定案。鄭寶清批評，又是講謊話，最後會露出馬腳。

鄭寶清說，為什麼鄭文燦當8年爭取不到，高雄市長陳其邁上任沒多久就爭取到了，甚至土地除汙、提供都已經完成。顯示鄭文燦不用心，只是要討好選民，不是做好事情。

鄭寶清又說，為政之道最重要還是誠信，沒有誠信的人就會支持抄襲，沒有誠信的人看到鄭文燦抄襲，就會說他天才兒童、記憶力很好不會抄襲。但是這兩者有什麼關係？鄭寶清提到，用很多公款討好選民、社團，買到五星市長，但是百姓是會看清楚不負責任的市長不停借錢、發債，建立自己聲望，百姓最後將唾棄。