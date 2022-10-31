伊甸基金會資源發展處長張炎玉（右）致贈感謝狀給台電台北南區處長黃銘宏（左）。（台電台北南區營業處提供）

現場南瓜桶裝滿台電員工捐款，一同傳愛伊甸。（台電台北南區營業處提供）

適逢西洋萬聖節，台電台北南區營業處響應鄰近幼兒園「Trick or Treat」繞街活動，今（31）日中午藉由行動胖卡餐車，邀請同仁認購套餐參與樂捐活動，一同傳愛伊甸，響應公益，期望同仁與單位一起協助社會上需要幫助的人，與單位共同樂捐，在萬聖佳節也能匯集大家的愛心與力量。

活動近200位台電同仁熱情響應，成果豐碩，現場南瓜燈桶內裝滿同仁熱情暖心的捐款，連同單位捐款，將全數捐贈給伊甸基金會推動身心障礙服務計畫，由伊甸基金會資源發展處長張炎玉代表受贈。捐款將協助身心障礙者日間照顧服務，以及協助社會適應、生活自理能力訓練，在就業輔導及提升各項能力方面，也提供資源及心靈上的支持。

台電台北南區營業處長黃銘宏表示，北南區處將持續秉持「人飢己飢，人溺己溺」理念，辦理公益活動時邀請同仁共同參與，除積極在用電方面服務用戶，愛心也不落人後，期待透過此次活動激發同仁對社會弱勢團體的關懷，讓愛心不是只有連結政府或社會資源，透過各項活動，也能齊力為社會帶來更多溫暖。