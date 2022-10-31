郁方在《天字第二號》演老婆。（公視台語台提供）

李亦捷演出《天字第二號》。（公視台語台提供）

由馬力歐、郁方、李亦捷擔綱演出的公視台語台「台語有影」系列第一彈《天字第二號》，不僅全片台語發音，劇情更接軌防疫時事話題。《天字第二號》以「隔離旅館」為背景，取景更僅在單一空間呈現。馬力歐飾演被隔離在旅館的男主角，只能用通訊軟體與外界接觸，同時間周旋在妻子與小三之間，以為網路天衣無縫，不料窘況百出，被隔離時的各種突發狀況都被寫進劇中，將讓曾被隔離過的觀眾心有戚戚焉。

《天字第二號》全片近9成內容皆使用網路社群或通訊軟體的視角呈現，捕捉現代人在網路世界的關係建立與虛實難辨。馬力歐及郁方戲外的交情延伸至片中，默契十足的兩人在《天字第二號》中飾演一對被互相隔離的夫妻，不僅要適應視訊拍攝的鏡位嘗試，馬力歐更為了劇情所需，在片中大膽展現一段「視訊傳愛」，演技直升雲端。讓觀眾害羞又大呼過癮！大膽啟用網路視訊建構電影畫面，電影在劇情上更搭配疫情生活鋪梗，出現不少令人噴飯的爆笑情節。

導演吳宗叡表示：「疫情期間，因為無法與親友觸碰，因此產生了恐慌和焦躁，甚至各種不安幻想。但也因疫情，我們能更頻繁地關心鏡頭另一端的家人、朋友和愛人。」這也成了拍攝《天字第二號》的動機之一。導演吳宗叡將現代人的通訊習慣帶入劇中，同時也參考了國外視訊劇的製作手法。吳宗叡表示，視訊本身就是一齣四方框裡的生活電影，吸引眼球的專注力，基本上必須兩分鐘就要產生一個事件，也讓這次《天字第二號》成為演員們不同以往的拍攝挑戰。

《天字第二號》故事描述疫情時代，獲得大陸名導欽點的台灣C咖演員李志誠，在上海隔離的最後一天，竟發現自己開始發燒，但更糟的狀況不只如此，他還必須在視訊上，在台灣正宮妻子與大陸小三之間做出抉擇。峰迴路轉，每個人都有未知的身分與祕密，這次，為了活下來，真的必須「演很大」！本片為公視台語台「台語有影」系列，誕生於2021年5月台灣三級警戒期間，只能用視訊溝通的導演與製片人，靈光乍現、腦洞大開地以視訊畫面為主體，用喜感又緊張的基調創作。作品幽默地看待兩岸關係中真真假假的各種狀態，取材自疫情，但製作又不受疫情限制。題材大膽、敘事創新，劇情急轉直下，讓人猜不到最後的結局，要讓觀眾發出會心一笑。