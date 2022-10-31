為了響應新北市好日子愛心大平台，靈鷲山佛教教團昨（30）日舉辦《藥師經》祈福暨瑜伽燄口法會，並將信眾愛心贊普市值10萬元的1500包平安米、食用油、麵條等物資，捐贈新北市社會局，作為照顧北海地區弱勢家庭之用。

靈鷲山宗委常樂法師表示，因近3年全球受新冠疫情所苦，因此每年水陸法會之前會先舉辦5場先修法會，由僧侶、信眾共同持誦《藥師經》，祈求藥師佛庇佑世人遠離疫情，社會早日回復正常運作。

而「愛心贊普」公益捐贈則是源自於靈鷲山開山住持心道法師，從法會普渡、布施的精神，延伸到社會層面，匯聚來自各地的愛心，將關懷化為實際行動，讓「生命服務生命、生命奉獻生命」的大愛，擴散到世界每個角落。

本次靈鷲山捐贈信眾愛心贊普物資給新北市社會局，由副局長許秀能偕三重區公所、蘆洲區公所及瑞芳社福中心等同仁前往受贈。許秀能表示，自2015年起，靈鷲山便響應新北市食物銀行，每年都會將法會信眾贊普的民生物資捐給市府，再由市府轉贈給弱勢家戶，迄今累計市值109萬多元。

許秀能也代表市長侯友宜致贈感謝牌，感謝靈鷲山舉辦法會，護國息災、消弭疫情，也為新北市民祈求平安，社會百工百業恢復生機、安居樂業。除捐贈給市府和區公所，靈鷲山也捐贈給鴻德養護院和忠義愛心功德會等社福機構和團體。