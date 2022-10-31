旅日棒球好手宋家豪結束球季後返台休息，31日舉辦返國記者會，家人支持是他在異鄉打拚的動力，除了老婆、女兒跟寵物狗在球季中隨著他到日本生活，今年4月份重返一軍時，他也選擇母親生前的愛歌「恰似你的溫柔」作為出場曲。

宋家豪的返台記者會輕鬆又溫馨，他在台上暢談整季奮鬥下來的心路歷程及收穫，席間也可以聽到2歲女兒的童言童語，被問到今年4月19日升上一軍選擇的出場曲，他也透露了令人感動的小故事。

宋家豪的母親在今年春訓時過世，當時宋家豪特地從日本回台隔離檢疫，送母親最後一程，回到日本後這個賽季他從二軍出發，後來收到重返一軍的通知，在出賽日前他聽著手機中的隨機播放歌曲，當時「恰似你的溫柔」連播了兩次，「我心想，這是不是母親想跟我說些什麼？所以選擇這首歌作為我回到一軍首戰的出場曲。」

去年賽季尾聲家人到日本陪宋家豪，今年球季則是包括寵物狗一家四口整季都在日本一起生活，宋家豪坦言，這段時間很享受當爸爸的樂趣，「工作時有人送你出門、回到家熱情歡迎你，在家也有人可以跟我說中文，對在異鄉打拚的人心裡有很大幫助，更加踏實。」至於未來孩子再大一點準備就學，會在台灣還是日本？宋家豪表示還會跟家人討論，但他還是希望全家人能在一起，不想錯過孩子的成長。