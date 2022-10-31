總統府提供

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賴清德副總統今天表示，全球產業鏈在疫情期間受到衝擊，臺灣半導體產業仍持續向全球穩定供貨。國際社會也認為，臺灣在全球產業鏈扮演相當重要角色。他期盼世界華人持續支持政府，讓政府有更大的力量因應來自海內外各項變局，也讓我們能穩步前進。

賴清德今天接見「世界華人工商婦女企管協會訪問團」提到蔡總統的雙十國慶演說中，感謝全國民眾團結防疫，配合政府的防疫政策，讓臺灣不僅守住疫情，也守住經濟。

他說，這兩年多來，各國經濟受到疫情非常大的衝擊，但是臺灣的經濟表現難能可貴，不僅是亞洲4小龍的第一名，在世界前30大經濟體，我們的表現也是第一名。國際貨幣基金（IMF）預測2022年我國國民平均所得約3萬5千美元，超越日本及韓國。

賴清德指出，我們在疫情中的表現，讓國際社會知道臺灣是國際上一股良善的力量。全球產業鏈在疫情期間受到衝擊，臺灣的半導體產業仍持續向全球穩定供貨。因此，國際社會也認為，臺灣在全球的產業鏈扮演相當重要的角色。

他說，蔡總統的國慶演說中特別強調，會站穩四個堅持的立場，同時打造經濟產業、社會安全網、民主自由體制、國防戰力等四大韌性，讓我們的下一代有一個更好的國家，讓世界有一個更好的臺灣，「這些都需要大家共同來努力」。他肯定世華姐妹，讓大家可以看到臺灣社會的進步、文明，及對女性的重視與支持，「相信這在世界各國都是相當了不起的成就」。

賴清德指出，近來因為國際情勢較為緊張，來自許多國家的訪賓看到臺灣站在對抗威權勢力的第一線，表現得如此團結，持續捍衛民主，也對臺灣經濟發展上的成就及開放的社會印象深刻。臺灣真的是一塊福地，我們應該要共同珍惜。

因此，他希望世華姐妹能夠持續當蔡總統的後盾，讓政府有更大的力量因應來自海內外的各項變局，讓臺灣即便是在風雨飄搖當中，也能夠穩步前進，讓我們的後代能夠更好。