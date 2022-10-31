戶政知識是公民必備素養，須從小培養基本知識；台中市南區戶政事務所日前舉行「戶政知識王」活動，國小學生認識簡單的戶政知識及性別平等觀念，讓戶政知識從小紮根，另透過展覽的介紹，引導孩子了解性別平等、現今人口政策及地方文史。

台中市南區戶政指出，「戶政知識王」活動引導小朋友認識身分證、戶口名簿及門牌的欄位與歷年演進，也讓學童了解南區地方文史，例如，台灣火柴工廠及吊腳樓文化、帶領孩子以「家」出發，對自己的家鄉有更進一步了解。

參加「戶政知識王」活動認證者，除獲頒獎狀及限量的「勇闖南國之森-戶政時光寶盒」親子桌遊，另為讓家長及學童了解檔案管理及應用意義，戶所經家長同意後提供特製版的出生證明書，讓學童知道出生時間及體重等，拉近戶政事務所與民眾的距離。

台中市南區戶政主任蕭淑娟表示，戶政事務所紀錄了人們一生中最重要的大小事，也包括新住民歸化國籍之服務，與民眾生活息息相關，也珍藏許多戶籍登記文件，藉由活動，讓下一代認識戶政業務。

新住民陳女士表示，藉由課程認識很多台灣文化、法律常識及衛生保健等資訊，同時認識戶政知識及在地文史，共同扶持新住民及新一代主人翁增進國家競爭力。