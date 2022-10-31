台中太陽隊球團於31日宣布，在熱身賽以及跨聯盟交流賽表現火燙的白薩，正式加盟台中太陽。在先前的聯盟聲明中，經常務理事會討論認定白薩是「特案外籍生」，上場時間將不受外籍球員限制，而白薩也在自己生日後的一天，正式簽約加盟太陽，將為球隊後場帶來更多即戰力。

太陽總經理汪蔚傑表示：「經過了熱身賽與交流賽的幾場賽事，白薩不僅球技深受球團肯定，平時練球的態度與拼搏的精神更是完美契合太陽的剽悍球風。在賽季前期少了服兵役的丁聖儒，球團給予白薩的任務與壓力也不在話下，但他相信以白薩的抗壓性與心理素質，一定能夠勝任這樣的任務。」

另外新任教頭克里斯（Chris Gavina）在上任後，也對白薩的表現與態度相當讚賞，並覺得以他先前熱身賽的表現，完全無法想像是一名首次踏上職業舞台的新人。

過去在UBA時期，來自蒙古的白薩可說是無人能擋，第一步啟動速度極快的他，一有機會就上演挑戰人體極限的華麗上籃，完美展現出不服輸的強硬球風，在經過了跨聯盟交流賽與熱身賽的洗禮後，不僅證明了自己站穩職業的能力，更將成為太陽今年的主要戰力指標之一，相信今年在白薩加盟後，陣容改變不小的太陽，仍然是本季極具競爭力與觀賞性的球隊。