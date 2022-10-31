小朋友也開心與員警合影留念，甚至捨不得離開派出所，令老師們趕緊號召小小萌鬼們繼續踩街遊行。（烏日警分局提供／潘虹恩台中傳真）

日前烏日警分局大肚分駐所也聯合轄區幼兒園、安親班，利用萬聖節活動進行交通安全及犯罪宣導。（烏日警分局提供／潘虹恩台中傳真）

適逢萬聖節到來，扮裝快閃活動不斷，上禮拜烏日警分局大肚分駐所聯合轄區內幼兒園、安親班合作舉辦萬聖節活動宣導交通安全觀念；日前龍井區一安親班近50位小朋友也盛裝打扮進行萬聖節踩街，到龍津派出所齊喊「不給糖就搗蛋」，所長洪紹欽特別準備糖果送給小朋友，更藉機教導他們辨識新興毒品種類。

安親班近50位0至7歲小朋友裝扮成電影中各路英雄好漢、卡通人物、鬼怪精靈、公主等迷你版角色，來到派出所卯足全力討糖吃，現場歡笑聲此起彼落；洪紹欽藉機寓教於樂，教導小朋友們辨識新興毒品種類，包括小惡魔、糖果包裝毒品及交通安全等觀念。

淺顯易懂的宣導讓參與師生收穫滿滿，小朋友也開心與員警合影留念，甚至捨不得離開派出所，令老師們趕緊號召小小萌鬼們繼續踩街遊行；洪紹欽指出，希望透過萬聖節快閃活動，教導小朋友遠離包裝炫目類似糖果的毒品，也不要隨意接受陌生人給的飲料或食物，同時提醒家長提高警覺，謹慎檢查孩子帶回的糖果或是零食，小心查證它們的來源，以免造成憾事。

日前烏日警分局大肚分駐所警員賴威廷、沈信宏、張育銘也聯合轄區幼兒園、安親班合作，利用萬聖節活動進行交通及犯罪宣導，現場警員除發放糖果外，也用說故事的方式讓小朋友了解交通安全的重要性與犯罪如何避免，活潑逗趣的解說方式讓現場的小小「鬼怪」們聽得全神貫注，都不搗蛋了。

大肚分駐所所長楊儒陸表示，期盼「安全過路口」觀念從小扎根，共同建立正確且安全的過路觀念，提升兒童自我保護能力，減少交通事故發生，打造安全、友善的交通環境；洪紹欽也說，由於孩子身形較矮小，容易進入駕駛視覺死角，兒童交通事故發生原因以「穿越道路中」居首位，提醒兒童過馬路時應該把手舉高，讓駕駛更容易看見，避免意外的發生。

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