新竹縣政府召開「第320次治安會報」，公開表揚9名成功攔阻詐欺匯款金融機構人員，與6名查緝毒品、詐欺、搶奪等破案有功警察同仁，縣府祕書長陳季媛對於行員機警反應及警方維護社會治安，保障民眾生命財產安全，表達誠摯的感謝。

陳季媛表示，新竹縣治安一向平穩，針對11月26日舉辦公職人員選舉，警察局已縝密規畫各項整備工作，掃蕩賄選及暴力、網路假訊息、誹謗或破壞候選人旗幟等不法行為，對於候選人人身安全、競選處所、造勢場合及沿街拜票等競選活動，亦已加強勤務部署，相信在縣警局長楊哲昌帶領下，一定能順利完成今年選舉維安任務。

陳季媛指新竹縣在招商引資、社會福利及遷入人口等，於全國排名名列前茅，向各局處表達嘉勉外，更指示縣府團隊堅守崗位，共同守護竹縣治安，以建構安居樂業「科技首都」。

縣警局副局長許豐統表示，縣府各局處本於行政一體，透過所屬宣傳管道，積極協助向民眾或機關同仁進行反賄選宣導，切勿有收受賄款或虛偽遷徙戶口情事，各單位如有收到疑似賄選或暴力介入選舉等不法情事，可逕向警察局聯繫通報派員查辦。

新竹地檢署主任檢察官黃瑞盛提到，司法機關應有效運用人力，將賄選熱區列為優先查處目標，對於情資布雷對象應嚴加保密，避免身分曝光。

投票日將屆，地檢署已於夜間時段加派檢舉專線接線人力，以即時接聽、處理民眾檢舉賄選情資，民眾如有賄選相關情資，可撥打地檢署免付費專線0800-024-099(轉4)，或警察局專線03-5513490進行檢舉。