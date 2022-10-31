韓股周一收漲；在市場預期聯準會可能放慢升息速度之下，南韓科技股領漲。

周一南韓KOSPI指數收漲25.21點或1.11%，為2293.61點。成交量為溫和的3953億股，成交金額來到8.6兆韓元(約60.3億美元)。

周一股市開盤即走高，投資人持續搶購半導體和科技股。此外KOSPI指數本月上漲6.41%，為自2020年12月以來最大的月度漲幅。。

外資淨買2303億韓元的股票，機構投資人和散戶總共賣超2333億韓元。

Daeshin證券分析師Lee Kyoung-min說，很難說周一的上漲具有重要性，因為上漲的股票只侷限在IT股和半導體股。

零售股、以及旅遊休閒股表現最差。樂天購物跌4.4%，新世界跌3.9%，現代百貨跌3%。

首爾梨泰院發生踩踏事件，至少153人死亡，萬聖節活動變成人間煉獄。

Mirae資產證券分析師Seo Sang-young說，該事件可能導致消費者的消費慾望降低。

科技巨頭三星電子升3.66%。SK海力士則下跌0.84%。

入口網站營運商Naver升5.9%，報16.95韓元。即時通訊軟體營運商Kakao升4%，報5.07韓元。

韓元跌2.8韓元，收在1424.3韓元兌1美元。