嚴正嵐近日推出新專輯《獨在》。（海蝶音樂提供）

嚴正嵐5月升格新手媽媽，今（31日）為新專輯《獨在》亮相首見媒體，展示瘦了16公斤的少女身材，一頭長髮的她，視覺年齡與為人母身份超級反差，體重甚至比懷孕前還瘦，令人驚豔。孩子5月初出生後她和老公凡事親力親為，回想坐完月子返家休養，自己帶小孩餵母乳更不容易，「回家的第一周真的是地獄，我跟老公真的是蠻崩潰的」。

她現階段重心放在兒子身上，是否曾出現產後憂鬱？她表示情緒起伏還好，只是變得更多愁善感，「想到將來有一天要離開小孩或是我愛的人不見，就會忍不住開始大哭」，當媽後才發現原來愛的重量可以這麼重，甚至願意替兒子擋子彈。

近期為發片忙碌的她，特別感謝老公及婆婆百忙中幫忙帶小孩，透露年底一家人將搬去跟婆婆同住，到時更方便彼此支援，她誇老公有肩膀、責任心重，「有一次問他如果世界末日會救我還是小孩，他回我『當然救老婆，小孩只是附屬品』，還會煮黑豆水讓我喝」，也嘴甜讚婆婆是神隊友、是很有力的經濟支援，看得出婚後生活幸福美滿。

她新專輯《獨在》其實早在去年三級警戒前就錄製完成，沒想到後來遇上疫情爆發，中秋節時又發現懷孕，才會延宕到現在才推出。她婚前受訪曾提過想生2個小孩，如今兒子6個月大，規劃何時再生2寶？她笑回：「真的生出來才發現真的很累，最近感受有點抗拒再生一個，就順其自然吧。」