國票金控成立以來首度辦理增資30億元，不畏金融市場振盪，展現經營團隊追求業務成長的企圖心。現金增資案向證期局申報生效獲准，發行價格訂為每股10元，以近10日收盤平均價計算，折價幅度約為12％。

國票金控此次增資，除原股東認購8成及10％於市場公開承銷外，另提撥10％給國票金控集團員工認股，員工認股部分雖有一年閉鎖期，但認購意願仍相當踴躍，對於公司未來展望樂觀，近年來國票金控旗下子公司不論在營運績效的表現，市場地位的提升，都有顯著的成長，反應在股價長期投資報酬的表現，讓長期投資人感到十分滿意，主要股東紛表強烈的認購意願，支持公司在利率循環中乘勢擴張，未來將有更好的報酬績效表現。

國票金控本次增資訂認股基準日為11月18日，最後過戶日為11月13日，繳款日為11月23~29日，特定人繳款期限為12月2日，預料資金可望在年底前到位。

國票金控總經理蘇松輝表示，這是國票金控成立20年來首度辦理增資，在增資後，營運資金及資本結構進一步強化，有更大的風險胃納因應市場的波動，並且提升業務操作能量，蓄積業務成長的動能。

觀察國票金控的股東，以長期持有的投資人為主，從統計上的資料來看，考慮持有股票除權息，國票金控的長期投資報酬率，在全體金控公司中名列前茅，關鍵在於掌握利率循環的趨勢，核心子公司國際票券長期耕耘貨幣市場及債券市場長達40餘年，對於往來企業、金融機構的資金脈動及利率市場變化極為敏感，利率商品的操作不同於股票，需要觀察殖利率曲線隨景氣循環變化的特性，擅於運用授信的信用利差及債票券的長短期利差，以創造穩定的獲利。

證券子公司除維持經紀市佔地位不墜外，近年來在承銷、新金融商品業務的拓展上，績效斐然，居同業領先地位，對於國票金控的獲利挹注動能。

由於升息循環的影響，全體金融產業營運均受到短期的衝擊，展望升息循環有機會在明年上半年停止，一方面隨著市場利差的擴大，授信業務將直接受惠，另外升息循環的頂端創造補券的良好契機，對於明年的業務成長的展望，經營團隊樂觀以對，本次增資將有效提升業務上的操作能量，並且強化國票金控的財務結構，各項財務比率將位於全體金控前列，助益未來業務發展及成長，營運績效將有更亮眼的表現。