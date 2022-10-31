氣象局下午發布11縣市豪雨特報。（氣象局）

受東北季風及颱風外圍雲系影響，今(31)日易有短延時強降雨，中央氣象局下午更新豪雨特報，基隆北海岸將迎來較大雨勢，可能出現大豪雨等級的雨量，提醒民眾注意。

氣象局發布11縣市豪雨特報，宜蘭縣山區有局部大豪雨或超大豪雨，基隆北海岸、宜蘭縣平地及臺北市山區有局部豪雨或大豪雨，基隆市、臺北市、新北市、花蓮縣、綠島、蘭嶼有局部大雨或豪雨，新竹至臺中、屏東山區及桃園、臺東地區有局部大雨發生的機率，請注意坍方、落石、土石流及溪水暴漲。

氣象局也發布陸上強風特報，東北季風明顯偏強，臺南以北、東部、東南部（含綠島、蘭嶼）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有9至11級強陣風，東北部沿海空曠地區亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪。

氣象局提醒，颱風外圍環流影響及東北季風增強，迎風面雨勢持續增大、各地降雨機率都提高；主要是北部、東半部地區及恆春半島降雨明顯，雨勢較持續、範圍廣，有局部大雨或豪雨發生，尤其在基隆北海岸、大臺北山區及東北部地區有局部豪雨等級以上的降雨，宜蘭山區兩日累積已超過1000毫米，山區土石鬆動，非必要請勿前往山區以免發生危險。