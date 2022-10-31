民進黨宜蘭縣長候選人江聰淵呼籲林，「實話才不會有破綻、誠實才是上策」。（吳佩蓉攝）

宜蘭縣長林姿妙等15人涉嫌貪汙案遭宜蘭地檢署起訴，宜蘭地方法院今（31日）召開準備庭；林姿妙準備庭後開記者會哽咽說，「評評理，這樣公平嗎？心裡非常難過，這是專程打壓我的」。民進黨宜蘭縣長候選人江聰淵呼籲林，「實話才不會有破綻、誠實才是上策」。

林姿妙在下午1時許結束法院準備庭後，隨即往宜蘭縣議會舉行「公正客觀的地院，讓真相得以還原」記者會，林數度哽咽說，就是要栽贓抹黑她，直說「太超過」；她提及宜蘭市公所核發的農用證明都是合法的，上面都是礫石，全不用課徵增值稅，但1558地號從2017年種植果樹迄今，卻遭檢廉查辦！林怒喊，「大家評評理，這樣公平嗎？心裡非常難過，這是專程要打壓我」。

江聰淵表示，開庭過程中看到林和她的家人，完全沒有交代所有實情，遭起訴內容清楚說明，還一昧說是政治迫害、不當取供；實話才不會有破綻、誠實才是上策，強調宜蘭是大家稱讚的地方，但今卻受全國關注，就因為讓宜蘭蒙羞的一個弊案開庭，呼籲縣民用智慧的選擇，讓宜蘭有一個光榮、光明的未來。

針對農用證明，江聰淵回應，宜蘭市在審查農用證明是公認縣內最嚴格的，因此遭很多民眾抱怨，所有案件核發都在無違規且符合現況下執行，所以對於林姿妙的胡亂指控，自己出了事就拿別人有疑似違規的情形做搪塞，認為非常不可取，指林應該要將她跟背後龐大利益的結合說明清楚才對。