受奈格颱風外圍環流及東北季風共伴效應影響，蘇花路廊今（31）日 上午10點35分於台9線119.4K東澳至南澳共線路段發生上邊坡坍方道路阻斷，公路總局表示經該局第四區養護工程處南澳工務段搶修，已於下午2點搶通單線，為避免土石坍滑於路面，現場構築土堤，於下午2點30分採單線雙向警戒通行。

公路總局表示，搶修團隊及東澳派出所、南澳派出所警力，同步於搶修初期即勸離現場人車，並於10點50分封閉東澳端南下線及封閉南澳端北上線，只出不進。為避免大量車流湧入蘇花路廊，於11點50分封閉蘇澳端南下線及封閉崇德端北上線，於下午2點搶通後，蘇花路廊同步開放恢復正常通車。

今日上午約10點公路單位巡查發現台9線119.4K有零星落石，隨即出動廠商警戒人員及LED車至現場清理，因該邊坡持續落石，故暫停清理作業，管制車輛警戒通行，後續該邊坡發生較大規模坍方，坍落樹木倒壓停在路側LED車，幸無人員受傷。