海苔除了被拿來當作日常零食之外還能入菜，無論是拉麵或是御飯糰都有海苔增添風味，不過營養師朱瑞君表示，海苔不僅營養價值高，還能幫助腸胃蠕動、促進致癌物排出。

朱瑞君在臉書粉專PO文指出，海苔中的食物纖維能整腸、改善便秘，也有助於降膽固醇、促進致癌物排出，還能預防糖尿病、動脈硬化。除此之外，海苔富含豐富的礦物質，不只能維持骨骼健康，還可以舒緩焦躁的情緒，補充足夠鐵質，保持紅潤氣色。

朱瑞君列舉海苔4大好處：

▍降低膽固醇：可以整腸、改善便秘。

▍致癌物排出：可以促進致癌物排出。

▍礦物質：含豐富鉀、鈣、鎂、鐵，能補充身體必須礦物質。

▍葉酸：海苔的葉酸含量是健康食材中最豐富的。

另外營養師呂孟凡指出，海苔雖然是低熱量點心，但近幾年來較流行的「脆海苔」，每100克的熱量最高可達700大卡，比平均每100克約400大卡的月餅高上許多，雖然脆海苔有豐富的膳食纖維，仍要多注意不小心攝取過多熱量，導致體重直線上升。