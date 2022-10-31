全球晶片業市況疲弱，根據美國半導體產業協會（Semiconductor Industry Association）數據，全球9月晶片銷售創下2020年初以來首度萎縮，南韓晶片產量同期也下降3.5％。美媒警告，南韓經濟高度倚賴晶片產業，如今為因應疲弱的需求苦於調整產量，這對該國來說是一大沉重打擊。

美國財經媒體指出，全球半導體9月銷售年減3％，是自2020年疫情全球爆發後首次出現萎縮。南韓國家統計局週一公布數據也顯示，南韓晶片製造商9月產量年減3.5％，從8月的0.1％降幅進一步下降，而且南韓晶片庫存仍居高不下，9月暴增54.7%。

報導提到，晶片需求通常會有景氣高低周期，晶片最近需求低迷加深了南韓決策者的擔憂，雪上加霜的是，近來南韓經濟利空消息頻傳，當地信用市場緊縮引發房地產開發商陷入倒債危機，已讓當局苦於應對，週末在首爾梨泰院發生大規模踩踏意外，恐進一步影響消費者情緒。

南韓晶片製造商包括三星電子等的收益黯淡，報導分析主因在於中國一連串疫情連帶的封鎖、俄烏戰爭，以及美中貿易關係緊張。三星在日前的財報會議上示警，要到2023下半年需求才能恢復。

另根據南韓關稅廳發布的初步數據，南韓10月前20天出口額年減5.5％，其中半導體出口下滑12.8％，近來半導體市況差，南韓10月出口恐面臨2年來首次下跌。