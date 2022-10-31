勞動部屏東就業中心將在11月3日上午9點至中午12點半，於經濟部加工出口區管理處屏東分處行政大樓1樓舉辦「現場徵才活動」，屆時有25家廠商釋出316個職缺，此次開出職類多元，就服員鼓勵有就業需求、欲轉職民眾把握機會，踴躍求職。

屏東就業中心主任翁素足表示，為便利民眾快速求職，此次活動採「無紙化」徵才，民眾可先至「台灣就業通」網站登錄履歷資料，活動當天僅須帶著身分證至現場櫃檯報到，無須填寫紙本履歷，即可面試。

此次徵才活動吸引多家在地知名廠商前往參與，元晶太陽能科技公司釋出製程工程師、設備工程師、品保技術員等職缺；巧新科技工業公司釋出生技組長、生產技術員等職缺；宏利汽車部件公司釋出雷切技術員、沖壓技術員等職缺；明揚國際釋出日、夜班作業員及品檢員等職缺。

其中，輝創電子公司釋出月薪4萬2000元夜班設備工程師職缺；大江生醫釋出月薪逾4萬元採購管理師職缺；明揚國際科技公司釋出月薪逾4萬元產品工程師職缺；台灣北澤公司釋出月薪4萬元鑄造部特助職缺；星博電子公司釋出月薪4萬元韌體工程師及資訊工程師職缺。