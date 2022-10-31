旗津天后宮媽祖神轎穿越過港隧道。（柯宗緯翻攝）

旗津天后宮媽祖搭船巡港祈福。（柯宗緯翻攝）

歷史349年的旗津天后宮媽祖，在睽違8年後，恢復遶境，首度10月出巡，10月30日再度步行穿越過港隧道，50間友廟、數千信徒齊聚，整個旗津、前鎮地區為之沸騰。

旗津天后宮每4年1次的遶境，更是旗津及高雄港地區的大代誌。但旗津媽上回遶境已是2014年，因為天后宮時隔70餘年的封廟全面整修，讓2018年旗津媽遶境暫停，去年10月宮廟歷經4年終於整修完成，迎回媽祖入座。

廟方指出，因入座未滿1年，不宜擅動，今年3月再逢4年一度的遶境時，遂未能舉行。直至將滿1年、廟方擲茭，媽祖同意10月遶境，並巧合地再度選擇了回程穿越過港隧道的路線。

這次遶境，旗津媽以少見的水路陸路兩路行進，巡視數百年來一直守護的第一、第二港口及前鎮、鼓山漁港。30日遶境重頭戲是清晨步行穿越平日不准行人通行的高雄過港隧道祈福。

穿過隧道後，旗津媽隨即回到中洲地區遶境，而後至旗津漁港與等候的近6千名信眾及50間友廟，包括北港朝天宮、大甲鎮瀾宮等友廟會合。高雄市長陳其邁也特地到場參與大會師後的鎮殿媽祖開光啟靈遶境賜福活動，祈求媽祖庇佑高雄風調雨順、台灣國泰民安。