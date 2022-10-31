第2階段流感疫苗11月1日開打，開放50歲至64歲民眾接種公費流感疫苗，為擴大接種率，嘉義縣社區巡迴設站同步開設企業團體到點接種服務，只要企業或團體揪團年滿50歲以上民眾30人，就能直接跟當地衛生所預約，衛生局人員將進駐企業、機構協助接種，嘉義縣長翁章梁指出，流感疫苗是預防流感最有效的方法，歡迎企業揪團響應，接種疫苗守護自己和家人健康。

2022年公費流感疫苗分2階段開打，第1階段65歲以上長者、學齡前幼兒及高風險慢性病人等對象已於10月1日開打，嘉縣衛生局技正李昭瑢說，衛生局採購13萬劑流感疫苗，1個月已打了6成多共8萬餘劑，呼籲符合資格者趕快接種。

翁章梁說，今年全面採用四價流感疫苗，11月1日第二階段流感疫苗開放50歲以上民眾接種，縣府已規畫多元接種服務模式，包括合約院所、3＋1行動醫療車、社區巡迴設站等，為提供便利性服務，這次還增加30人揪團企業團體到點服務，另前進全聯福利中心設站，朴子市、民雄及新港鄉全聯福利中心分別於11月2日、5日及12日提供接種。

李昭瑢說，至10月27日全縣已有9萬2833人完成流感疫苗接種，全縣人口涵蓋率達18.98％，鑑於縣內除既有工業區，包括大埔美、馬稠後等產業園區廠家都有不少符合公費接種資格的員工，衛生局才會力推揪團預約，目前也成功媒合3家大型企業團體進駐接種，呼籲各企業團體30人以上有接種需求，可直接聯絡當地衛生所或撥打防疫專線05-3620607洽詢。

衛生局長趙紋華也特別提醒，面臨新冠肺炎及流感雙重威脅不可掉以輕心，前往接種疫苗時應攜帶健保卡及相關證明文件，如兒童健康手冊、孕婦手冊等，並佩戴口罩、適度保持安全距離及落實手部衛生等措施，做好各項防護措施。