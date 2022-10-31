美國單簧管大師奈迪希首度來台，將演奏莫札特《A大調單簧管協奏曲》。（台北市立交響樂團提供）

美國聖地牙哥交響樂團桂冠指揮林望傑將再來台，攜手美國單簧管大師查爾斯．奈迪希（Charles Neidich）和台北市立交響樂團同台演出音樂會，將在本周末登場。

林望傑表示，他在台灣有許多好友，情誼如家人般。每次來台就像許久未見的朋友一樣相聚一堂，非常期待在音樂會上看到樂迷觀眾。

林望傑是首位迄今指揮過全美國各大交響樂團的華人指揮。他與北市交淵源甚深，早在1986年就曾以鋼琴家及客席指揮身份同台演出，也曾於2019年帶領北市交前往美國首府華盛頓及亞特蘭大巡迴演出，成功的演出贏得美國觀眾好評。這次音樂會原定2020年演出，礙於疫情一再調整，終於得以在今年成行。

此次再次與TSO合作，他將演出柴科夫斯基《F小調第四號交響曲》，並與美國單簧管大師奈迪希演出莫札特《A大調單簧管協奏曲》。

奈迪希表示，這首曲子不僅是一首經典動聽的協奏曲，莫札特在單簧管的演奏技術和表現力更具劃時代的意義，他這次要演奏的樂器是特別與樂器製造商共同研發打造，最接近莫札特在世時的A調巴塞單簧管，他也在演奏技法上深入鑽研，觀眾也將第一次見到他親自呈現原汁原味的莫札特。

同時這也是奈迪希首度來台，他表示他是台灣的超級粉絲，有很多學生與同事都來自台灣，已迫不及待想趕快品嘗諸多耳聞許久的美食，還有與北市交的音樂家交流。演出將於11月6日晚間在台北國家音樂廳登場。