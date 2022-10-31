全球暖化帶來的極端氣候衝擊人類與自然，許多國家紛紛宣示將達到2050淨零碳排目標。環保署長張子敬今(31)日表示，光靠現有技術做不到2050淨零碳排，即使現在已經非常努力，但若2030年後沒有新的技術，也可能達不到。

張子敬今日在《震傳媒》接受《新聞不芹菜》專訪表示，2050淨零排放要達到相當不容易，因為要同時兼顧環境與經濟的永續，若針對氣候變遷採取較多行動，勢必對經濟造成影響，也必須考量社會能否承受。

針對前中研院院長李遠哲批評2050淨零排放「根本做不到」，張子敬說，李遠哲有他的理想，我們也有我們的理想，但在行政部門裡，還是要兼顧各個面向的永續發展。

張子敬指出，2030年後，若要達到2050淨零碳排就一定要有新技術出來，否則光靠現有技術是達不到的，即便現在做得再嚴，如果2030年後沒有新的技術，也可能達不到。

張子敬說，政府談2050年淨零排放路徑並非憑空想像，政府現在的策略就是在2030年前利用既有技術盡量最大化，2030年後當先進國家新的技術出來時，台灣運用人家開發的新技術就有機會達得到，因此2030年要把現有技術，包括電動車、太陽能、氫能等達到成熟應用。

張子敬提到，2020年減碳目標2％，但只有做到1.88％，外部原因包含疫情等，2025年目標要減10％、2030年要減20％，2050淨零排放則是公認目標，就像是學測或以前的聯考，先前設立的2030等目標就像是模擬考，可以檢驗有無朝目標走，若沒達到就要隨時進行調整。

至於徵收碳費議題，張子敬強調，無論是碳費、碳稅或是碳交易，重點在於碳定價，就是要讓這個碳有價值、價格，目前的規劃是碳費先行和碳交易，會從排碳大戶開始收費，碳有了定價，減碳的廠商也可以估計一頓的碳可以賣多少錢，這樣就有了交易，也有動機可以減碳。

他說，不希望碳交易平台成為一個金融商品，而是讓它成為一個經濟手段，未來會由環保署建立這樣的平台，不希望是用投資的角度來買，以免價格被炒高後，讓真正需要排碳權的產業買不起。