擁有170cm高挑身高的女優苡若，近日到法院告男優文森向她借2萬5千塊不還，獲得勝訴的判決，事後，苡若更自曝這筆錢的用途，本該是給母親做髖關節手術，無奈對方事已至此仍不還清借款，讓曾與苡若合作《華根初上》的導演圤智雨，決定站出來仗義執言，不僅分享對付欠錢者的妙招，同時隔空怒嗆若這招成功，文森會上頭條，還可能會面子盡失。

日前，苡若曾對週刊透露，已於今年6月在法院告贏文森，報導刊出後，欠債事件鬧得滿城風雨，導演圤智雨也很關心此事，可惜事件發酵一週後，成人界多低調不介入，但他實在看不下去，在IG發文表示，文森不肯償還2萬5，居然能開特斯拉，從IG動態來看，每天的生活看起來很不錯，讓圤智雨不禁想問：「最近片量那麽多會沒錢還嗎？」，也提及對方甚至在被爆料後登上新聞頭條，都未出過聲、完全無視債主苡若。

圤智雨表示，在他看來文森不打算處理債務，不過他有教苡若依循「強制執行」的法律手段，怒嗆男方：「不久前才強制執行前最美魚販劉心語成功，所以有成功經驗，而苡若去國稅局申請的資料也申請完了，你要丟臉龜縮，那就直接被強制吧」，並強調若是強制執行成功，對方會再度上新聞頭條，若此時宣稱戶頭沒存錢，也會落到極為丟臉的境地，因此要對方好好承諾還款計畫，以免造成更大的傷害。

此外，圤智雨也做出「善意提醒」，表示已聽說苡若在集結文森的債主，忍不住嘲諷：「恭喜了，應該會很精彩吧」，另一方面，他也在IG向女優孟若雨發問：「妳姐妹遇到這種事，妳怎麼看？」，最後則在文末以「強制執行很爽的」，來強調法律絕對能讓欠債者吃不消。