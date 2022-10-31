男子小松在2020年間認識弟弟的朋友小美，一行人烤肉飲酒後返住處，小美「煞到」小松不斷示愛，還趴壓、脫衣，小松初拒，但最終禁不起挑逗，兩人嘿咻後，還在網路討論，被小美母親發現怒而報警，小松辯稱知她讀國中、但不知只13歲多，法官以小松非主動，少女外貌舉止難以判斷年齡，依對未滿16歲女子性交罪判刑4月，仍可上訴。

小松在2020年4月間認識14歲胞弟的朋友小美，他與胞弟、弟的女友及小美等人，同年5月9日傍晚聚會烤肉、喝酒後，返回住處休息。

豈料，年齡才13歲多的小美「煞到」小松，在房間不斷示愛，還數次趴躺在他身上，小松推開拒絕，又遭強脫衣服，最後禁不起挑逗，兩人發生性關係。

兩人嘿咻後意猶未盡，還在通訊軟體談論，小美母親查看女兒手機發現對話，氣到報警處理。

小松坦承嘿咻，但表示，不知小美年齡，是弟弟的朋友，應該還念國中。弟弟及女友也作證，小松並未詢問過小美年齡。

小美坦承，她多次趴在小松身上，直接將身體壓住他，還脫掉他衣服，他都反抗、推開拒絕，但最後兩人還是發生性關係。

法官參考社工師的訪談紀錄指出，小美外表比實際年齡成熟，再審酌她主動示愛、挑逗而性交的過程，認定難只憑外貌及行為舉止，推知或判斷確實年齡。

法官以小松未能克制情慾，與未滿16歲少女性交，思慮不周、法治觀念薄弱，但考量並非他主動、挑逗引發，且未以強制手段，犯後坦承犯行具有悔意，依對14歲以上、未滿16歲之女子為性交罪，判刑4月。