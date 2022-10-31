醫美保養DR.WU推出二款限量的倒數月曆禮盒「波街 16 號•肌密實驗室」，設 計靈感回溯到 40 年前，創辦人吳英俊醫師代表台大醫院前往法國國立醫學研究所擔任交換學者，這段歲月啟蒙了吳醫師的醫美之路，也對日後 DR.WU 品牌的 DNA 建立有極深遠的影響。

禮盒中更網羅了 DR.WU 的超級明星商品系列，包括玻尿酸保濕系列、角鯊潤澤修復精華、 杏仁酸溫和煥膚精華、超逆齡多肽修復精華和安瓶，皆為適合冬日肌膚保養或作為交換禮物的最佳選擇，讓鐵粉、新粉都能感受到 DR.WU 的初心及暖意。

波街 16 號回溯 DR.WU 40 年前的法國研究之旅 日常正確保養搭配醫囑，讓敏弱肌找回健康美麗 DR.WU 今年推出的節慶倒數月曆禮盒名稱「波街 16 號•肌密實驗室」，是啟發 DR.WU 品牌創立㇐個極為重要的地址。

波街 16 號是指法國國立醫學研究所總部的地址「巴黎的波拿 巴特街 16 號」(16 Rue Bonaparte)；肌密實驗室則闡述品牌誕生於皮膚科臨床醫師實驗室的背景。DR.WU 波街 16 號法式禮盒，獻上最暖心的節慶祝福 網羅保濕、煥膚、抗老三大明星系列，交換禮物最佳選擇；「波街16 號•肌密實驗室」包裝設計以精密細緻的插畫線條，刻畫充滿法式風情的實驗室情景。