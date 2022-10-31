李玉璽相隔4年舉辦專場演出。（老鷹音樂提供）

李玉璽日前舉辦「荒蕪煙硝」音樂會，距離上次個人專場演出相隔4年，李玉璽帶著緊張情緒送上20多首歌曲，超過100分鐘演出誠意十足；有趣的是，安可段落他本來要獨自一人重新詮釋當年出道與畢書盡（Bii）、陳勢安、陳彥允合唱的〈Everything Changes〉，當時正在台下欣賞演出的Bii主動上台幫腔，因事前沒有安排、臨時起意而抓不到段落，師兄弟2人在台上陷入一直滑手機找歌詞的窘境，逗笑粉絲。

李玉璽當天以〈Dreamer〉開場，帶來一系列自己當年青春追逐音樂夢想的歌曲，並巧妙地將〈這樣的自己〉與經典西洋歌〈Creep〉重新編曲融合，盡顯音樂才華之餘，李玉璽也分享過去一年在探索自己的路上，曾覺得自己很怪、曾被說像機器人，但在認識自己的過程中，才理解他只是害怕跟其他人建立深厚的交情，雖然還在學習怎麼克服，但很感謝身邊一直支持他的朋友與家人們，讓他感受到自己是被愛的，才有繼續成長的動力。