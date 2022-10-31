TOYOTA TOWN ACE廂型車自10月27日起展開預售活動，不只擁有超強商用載貨力，更具備多項舒適設計，並搭載多項主被動安全配備，汰舊換新預購價僅需49.5萬元起吸引全台消費者注目，不到5天的時間，已累計掌握超過2000台訂單，接單狀況超過預期。

TOWN ACE廂型車未上市即引起市場高度期待，預接開始後吸引大批人潮前往據點賞車，超大空間更讓現場賞車的消費者十分讚許。TOWN ACE廂型車2人座車型最大化載貨空間，載重量最高可達880公斤，載貨力超強，5人座車型搭載5／5分離後排座椅，拉桿式快速收折設計，車室空間輕鬆變化，空間運用彈性又多元。

彙整目前預售訂單客群樣貌，包含年輕創業夫婦、水電修理、布料行、寵物美容等各行各業頭家。而較為特別的是，除了商用客群之外，TOWN ACE廂型車還吸引許多年輕的乘用車客群前來訂車，因此5人座客貨車的訂單佔比高達9成5。其中，自排車型佔了9成之多，而搭載TSS的頂規車型也有將近6成的水準。至於在車色方面，則以雪貂白超過6成為大宗。

此次預接活動也搭配全台實車巡迴展示，相關展示會將持續舉辦到12月15日，消費者若要搶先一睹TOWN ACE廂型車的商品魅力，可至官網查詢相關據點及展示日期，預期這股TOWN ACE旋風將一路延續至正式上市，訂單也有望再創佳績。

TOWN ACE廂型車以汰舊換新預售價49.5萬起(多退少不補) 熱烈預售中，不只擁有超強載貨力，彈性後廂空間變化，更全車系標配LED頭尾燈、雙SRS氣囊，最高等級更搭載原廠TSS主動式安全防護系統，商用力與乘用力都傲視同級。