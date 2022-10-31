監察院巡察委員郭文東、張菊芳今日至桃園市議會拜會巡察，議長邱奕勝率一級主管接待。(議會提供／蔡依珍桃園傳真)

監察院巡察委員郭文東、張菊芳今日至桃園市議會拜會巡察，議長邱奕勝率一級主管接待。(議會提供／蔡依珍桃園傳真)

監察院巡察委員郭文東、張菊芳今日至桃園市議會拜會巡察，議長邱奕勝率一級主管接待。(議會提供／蔡依珍桃園傳真)

監察院111年度地方機關巡察委員郭文東、張菊芳等3人，今日至桃園市議會拜會巡察，議長邱奕勝率一級主管接待，感嘆桃園重大建設因選舉或政治考量停擺，城市願景淪為「狼來了」口號，要求改革「工程管理」，監委允諾參考，適時糾正借鏡。

監察委員表示，此行之目的，主要是透過實地巡察，傾聽取地方發展的需求，並瞭解市政發展上的困境，以向中央主管機關提出建議，加速地方各項計畫的推動。

邱奕勝表示，近年來桃園產業蓬勃發展，人口成長快速，急需推動多項重大建設，以因應城市發展需求。但諸如鐵路地下化、航空城計畫等重大公共建設，卻因為選舉、政治因素延宕多年，不但錯過發展最好的時機，讓地方蒙受損失；隨著地價、物價飆漲，政府勢必花費更多預算來完成建設，造成百姓負擔更多債務。此外，民眾對於政府宣稱的建設願景，更產生不信任感，淪為「狼來了」的口號！

邱奕勝認為，參照他國經驗，對於工程管理實有檢討、改革之必要，對於公共建設，應講求效率，而非一昧否定前任的政策，讓地方蒙受損失，也喪失了國家的競爭力。

對於邱奕勝語重心長的建言，監察委員表示定會適時予以反映及糾正，並感謝議長分享多年來從政所觀察到的現象，讓未來各項公共建設可以借鏡及參考。