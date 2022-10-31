棒球投手宋家豪完成生涯在日本職棒打拚的第7個賽季，以中繼後援為主的他今年球季出賽54場，獲得4勝2敗20中繼，接下來希望持續有好表現，期待締造日職首位達成百中繼的台灣投手，至於明年會在台灣進行分組賽的第5屆世界棒經典賽，他也有參加意願。

宋家豪目前在日本職棒累積已經有87次中繼成功，儘管今年賽季也面對一些瓶頸、挑戰，還是努力一一克服，認為留下54場出賽紀錄，就後援投手來說已算稱職，明年球季期許出賽場次增加到60場，拿到20個以上中繼點，「因為自己目前已經累積87次中繼成功，目標成為台灣第一位達成百中繼的投手。」

去年賽季宋家豪短暫擔任過終結者，目前就是在球隊主要擔任中繼投手，對於在隊上的定位，他回應：「不會特別想一定要哪個位子，上場就是盡我的責任幫助球隊爭取勝利。」

明年第5屆世界棒球經典賽，將在3月8日到13日在台中洲際棒球場進行分組賽，中華隊將與荷蘭、古巴、義大利及巴拿馬同組，宋家豪透露，已經有接到這次經典賽中華隊總教練林岳平的電話，邀請他成為經典賽中華隊一員，宋家豪補充：「當然對經典賽有憧憬，想站上這個舞台，所以有意願參加，不過屆時比賽時間可能跟日職春訓撞期，還是要和所屬球隊東北樂天金鷲溝通。」