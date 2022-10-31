台股今收高漲逾百點，但台北外匯經紀公司新台幣匯價收盤仍貶破32.2元，貶值6.2分，收在32.21元。新台幣貶破32.2元，是否會對台股「12682」防線再帶來壓力？

匯銀分析，上週五美國公布的PCE及核心PCE物價指數雖符合預期，但回落幅度有限，因此市場對於本週FOMC會議升息3碼應無懸念，重點在於聯準會是否透露12月之後的升息速度有所調整，然即便有短線樂觀解讀，預期升息循環下，10年期美債利率持續往4%上方趨勢不變，預料通膨和就業數據真正放緩前，聯準會政策不確定性仍存在。

PGIM保德信金滿意基金經理人廖炳焜表示，上週美股出現反彈，但台股因為台海政治及美國科技大廠悲觀財報拖累，表現相對落後，甚至週間一度跌破12682防線，不過近期美股明顯的彈勢帶動大盤重返月線之上，道瓊指數甚率先突破季線上方，待本週AMD、高通等財報公布後，重量級的科技股財報可望告一段落，若本週FOMC會議符合預期或鷹派立場放緩，大型權值股短期有機會跌深反彈。

PGIM Jennison全球股票機會基金產品經理葉家榮表示，從經濟數據來看，美國經濟確實出現降溫，包括10月S&P綜合PMI連續四個月萎縮，由49.5降至47.3，製造業PMI則由52.0降至49.9，2年多來首次跌落榮枯線下方，另外，之前維持熱絡而推高通膨的房市數據，9月Case-Shiller房價指數年增率由15.6%降至13.0%，降幅為歷史最大，一系列偏弱的經濟數據，燃起市場對通膨可能放緩及聯準會政策轉向的期待。