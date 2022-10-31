台積電1奈米廠傳落腳桃園龍潭區，民進黨桃園市長候選人鄭運鵬攬功他做了蠻多愚公移山工作，此說法遭國民黨桃園市長候選人張善政酸這是很多年以後的事，選舉提這用心是什麼大家想想就知道。鄭運鵬今天下午回應，張從科技業大概也離開一段時間，一直見不得民進黨有成績，很遺憾的是他見不得桃園好。

鄭運鵬說，台積電據他的理解，都會以5年跟10年為期做計畫，所以在他們決定要到高雄設7奈米廠之後，其實2奈米以下的先進製程他們一直希望在北台灣尤其是在桃園適合的發展空間，這也是在南桃園龍潭科學園區的擴大方案，大概在1年台積電這些企業護國群山有意願來到桃園的時候，他跟鄭文燦市長討論過，有沒有什麼可以協助的，他也詢問過科技部的吳政忠部長，也跟科學園區、經濟部，甚至跟蔡英文總統，當面跟她面報有這樣的可能，很高興在多方的整合跟協調下，相信他們看到了桃園市政府跟中央的效率。

他也說，台積電的佈局也遇到全世界的需求，台灣跟韓國也好跟美國都有合作或競爭的關係，台積電的腳步也非常快，國民黨張善政大概一直見不得民進黨有成績，很遺憾的是他也見不得桃園好，但他跟大家保證，台積電一旦決定了，腳步是非常快的，對桃園的發展跟所有晶圓產業上中下游的整合是指日可待的。

鄭運鵬提到，他跟鄭文燦市長有一次的機會跟蔡英文總統3個人討論這樣的事情，總統也認為台積電如果有意願的話，市政府只要確認，她都樂觀其成，接下來包含用地的取得，管線的配置跟在地的社區跟交通的佈置如何規劃更完善，讓這社區不會因為台積電的進駐而有太大交通上面的疑慮，跟市政府都一邊進行、一邊溝通、一邊了解，所以經過1年多的努力，台積電也給予正面的回應，這一點他非常欣慰。