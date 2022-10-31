台南市政府經發局今年透過跨部門及與民間企業共同合作，協助台南21戶弱勢家庭進行汰換老舊耗能家電，讓這些弱勢家庭不只能減輕電費負擔，也兼顧環境永續，預估輔導後每年共可節省約4萬度電。

台南市政府經發局推動「111年台南市媒合關懷能源弱勢族群改善能源效率補助辦法」，協助弱勢族群汰換改善相關家庭耗能設備與建立節電習慣，減少電費負擔，提升生活品質與降低能源支出，改善能源效率。

根據工研院「家庭用電消費習慣調查」，台灣家庭平均最耗電的前3項用品，分別為冷氣、冰箱及照明設備，藉由節能設備的汰換也是降低家庭整體用電的方法之一。市府經發局能源科表示，對於弱勢貧困者而言，這些耗能的家電只能是他們唯一的選擇，為此向民間企業募款，協助汰換耗能家電。

經發局請社會局提供潛在輔導對象，以台南市低收入戶、中低收入戶、身障等弱勢族群為主，再以「能源支出占比」及「家庭生活狀況」為優先考量，後續由經發局組成專業輔導團隊經現地訪視並診斷用電情形，同時媒合民間企業贊助經費，讓弱勢家庭汰換如冰箱、冷氣、洗衣機等老舊耗能家電。

經發局長陳凱凌說，感謝共同參與這次公益活動的力暘能源、茂鴻電力、智禾金碳及睿禾控股公司等4家業者，贊助弱勢家庭汰換相關耗能家電，發揮企業影響力投入社會公益，實踐企業永續，成為政府推動節能減碳的重要助力。