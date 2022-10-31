警方逮捕鄭男、董女時，在租屋處查獲多個名牌包。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

警方逮捕鄭男、董女時，查獲4輛轎車，其中有3輛為BMW百萬轎車。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

28歲鄭姓男子為首的8人詐騙集團，成員均擔任過禮儀公司業務，以投資靈骨塔標的為由，誘騙年紀大、退休長者，並分飾買、賣家，唱雙簧的方式騙被害人掏出大筆金額投資。直到有被害人驚覺受騙報警，警獲報循線下，於8月至10月間逮捕鄭男及同歲女友董姓女子，查獲各項鄭男寵妻送給董女的精品包、豪車，不法獲利高達1600萬元，初步有12名被害人受騙，全案依詐欺罪移送法辦。

鄭男、董女等8人曾擔任過禮儀公司的業務，故手邊有許多生前契約、靈骨塔等客戶資料，也曾有販賣過骨灰罈、塔位的經驗，非常了解業內的消息、眉角。

鄭男先假扮成「仲介｣，鎖定年紀大、退休的長者與家館等族群，先以5、6千元投資靈骨塔，等到有長者上鉤後，開始向長者稱升級骨灰罈材質改成象牙、在罈上刻經文，或是優先選位等話術，誘騙被害人加價升級。

為取信被害人，鄭男等人還會先到其他大型禮儀公司，拿其他業者的樣品誆稱是自家產品，被害人見鄭男等人介紹的有聲有色，於是相信投資購買。

等被害人購買骨灰罈、塔位後，鄭男等人又變成了「買家｣，聯繫被害人欲購買骨灰罈或塔位，但後續卻編造塔位選錯、材質不滿意，甚至是罈上經文刻錯等理由推遲，並指控被害人違約，並要求支付違約金。

此時被害人擔心要負違約金，聽信鄭男等人的建議，將加價買塔位以及升級骨灰罈，鄭男集團經由分飾仲介、買家的方式，成功將被害者耍得團團轉。

直到有被害人驚覺受騙，向警方報案，高雄市刑事警察大隊獲報，經數月尋下追查下，於8月至10月間，將鄭男、董女等8人於台南租屋處逮捕，並在鄭男、董女房內查獲各項精品包、3輛BMW百萬轎車、1輛TOYOTA轎車，不法獲利達1600萬元，全案依詐欺罪移送高雄地檢署偵辦。

據了解，警方初步掌握有12名被害人，其中還有高雄72歲退休軍人，將房子抵押借款投入800萬，結果卻是一場空。至於鄭男的各項名牌包、豪車，董女雖辯稱精品包是自己買的，警方對此說法存疑，詳細金流還有待調查。