由數位部產業署主辦的「2022新現代五項科技運動會」，於30日舉行全國總決賽。產業署指出，該屆競賽活動於9月9日正式開跑，共計3,476名好手及211支隊伍參與參賽，在全國8個縣市13個運動場館進行全國資格排名賽、準決賽。經歷46天競賽，為了爭奪總計56萬元的獎項，體驗人次已突破10萬人次。

產業署說，2022新現代五項科技運動會以遊戲競賽打造科技運動模式，採全國連線、跨區組隊、異地同賽。其核心理念是將運動訓練、競賽與數位科技進行融合，並將其遊戲化，創造出能讓民眾在娛樂之餘，也能兼顧健康的體育活動。

產業署說，該次賽會共引進了五項運動項目，包括虛擬划船、智能互動地墊、智慧平衡板、數位射箭及VR槍戰射擊，打造包含肌耐力、敏捷力、平衡力、專注力、反應力等五項體適能概念。

產業署說，該屆競賽活動於9月9日國民體育日正式開跑，共有3,476名好手及211支隊伍參與參賽。在全國8個縣市13個運動場館進行全國資格排名賽、準決賽，經歷46天競賽，為了爭奪總計56萬元的獎項，體驗人次已突破10萬人次。最終全國總決賽於10月30日同時在台北市中正運動中心及高雄市苓雅運動中心兩地盛大舉行，以即時連線、南北對戰方式進行，爭奪全國總冠軍的榮耀。

數位部次長李懷仁也於決賽當日現身中正運動中心，為總決賽頒發獎項。他提到，科技與運動的結合將在未來帶來完全不同的運動模式。透過運用科技模擬真實運動、訓練、競賽之場景，並使用雲端技術讓民眾可以異地同賽，不受時間、空間、地域的限制。不僅可以大幅提高民眾的運動意願，同時在疫情時代下，這也是國際賽會最新的運動趨勢。