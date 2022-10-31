人的一生中為了各種目標而奮鬥，即使前面的路佈滿荊棘，有些人仍會堅持到底、不打退堂鼓，《靈匣網》運勢專欄指出天蠍座、水瓶座、摩羯座、獅子座會想盡一切辦法努力突破困境，就是為了想要成功。

▍天蠍座

天蠍座的人非常努力，可是骨子裡卻有著一股說不出的狠勁，他們不希望自己過得比別人差，因為個性好強的關係，所以最不能忍受自身過著太平淡的人生，他們渴望自己的生活過得多采多姿，可以過得灑脫自由，最重要的是不想被人瞧不起，尤其是不想被身邊的人比下去。

▍水瓶座

水瓶座非常喜歡鑽牛角尖，在他們看來，既然鑽進了一個管道，回頭也未免太過無聊，都是一樣的風景一樣的經歷，不如繼續向前看，期待一些新奇的事情發生，還有機會遇見一些新鮮的事物，他們就這麼想的，一路向前走，從來都沒有想過要回頭，即便是有大石頭擋住去路，也會撞到可以通過為止，從不會害怕頭破血流，只怕這輩子固步自封和墨守成規的生活。

▍摩羯座

摩羯座天生就非常理性，那些過於濫情、虛幻和不切實際的干擾因素都會被他們隔絕在千里之外，能夠在自我的意識之中找尋目標，努力的奮鬥，並懷有一顆堅定的心，他們認為那就是成功，為了讓成功這兩個字實現，他們會想盡一切辦法清除各種阻礙的道路，讓前方的路暢通無阻，只希望順利的達到心中的目標。

▍獅子座

獅子座非常看重面子，要是批評他們不努力、不上進，一定會大發雷霆的，因為會讓他們覺得自尊心受損、面子上掛不住，獅子座人只接受自我反省，不希望別人來導正。