今(31)日數位發展部舉辦成立後的首場5G垂直場域體驗活動，以「5G創未來、跨越新時代」為主題，遠傳(4904)持續落實行政院「補助5G網路建設計畫」中打造適合5G創新運用發展的環境，實現智慧醫療、智慧製造等目標，此次攜手國立成功大學醫學院附設醫院急診部、南科自動化系統服務大廠友上科技等台南在地合作夥伴，展示已落地應用的「5G緊急救護」及「5G智慧製造」，展現遠傳以5G創新量能深耕南台灣的堅強實力。

遠傳企業暨國際事業群執行副總經理曾詩淵表示，遠傳以世界級的5G網路結合「大人物」(大數據、人工智慧、物聯網)技術為引擎，並融合在地需求，推動城市及產業轉型升級。遠傳長期投入以科技拉近城鄉醫療差距、提升醫療照護品質，5G開台後率先推出台灣第一個5G遠距診療服務，將醫療資源帶入偏鄉，並延伸推出居家視訊門診、5G緊急救護等應用情境，推升智慧醫療發展。

遠傳也積極運用5G企業專網打造多元垂直場域應用，包括智慧製造、智慧倉儲物流、智慧交通運輸、智慧文化展演等，協助加速企業及公部門數位轉型，共同建設台灣科技島鏈的智慧新未來。

遠傳以自主開發的「5G遠距診療平台」為基礎，與衛生福利部、國家衛生研究院、各縣市政府、醫療院所合作，廣泛迅速部署5G遠距診療服務，迄今已於全國12縣市、35鄉鎮導入，不僅藉由5G低延遲傳輸打造跨科別即時多方會診，以網路取代馬路，實現「醫療零偏鄉」的願景，更因應疫情協助醫療院所迅速開辦視訊門診服務，同時支援虛擬健保卡認證、完整電子病歷等功能，以因應疫後新常態之下的醫療與健康照護模式轉型。

配合政府政策解決醫療相關需求，遠傳從偏鄉、離島的遠距醫療，以至於疫情期間的視訊門診，持續獲得正面成效與回饋，更進一步推動擴大遠距醫療應用範圍到救護車上，以「5G遠距診療平台」整合頭戴式無線智慧眼鏡、救護車上生理監測儀等裝置，打造了「5G緊急救護」的醫療創新應用，於2021年底醫療科技展首度亮相，並於2022年陸續與全台相關醫療救護單位展開合作。

遠傳近日也與成大醫院急診部合作成立「院前救護5G智慧行動急診多方會診平台」，透過5G行動科技，將院前救護人員的第一視角、患者生理徵象、中轉醫院急救處置、救護車轉送過程等資訊，於第一時間整合至成大醫院的急診醫師，不僅縮短到院前整備時間，並可直接進行現場指導，建構專科醫師資源空中聯防，替病患爭取黃金救護時間，提升緊急救護品質。

遠傳另一項展出亮點「5G智慧製造」，透過遠傳5G企業專網，與友上科技合作實現AGV/AMR的無縫跨場域智能運送與巡檢。遠傳5G企業專網由遠傳專業團隊依企業場景規劃網路，室內外同一張網無縫銜接，降低佈線成本及複雜度，使產線機台、AGV、AMR等移動更靈活，並可協助製造業因應少量、多樣化生產的「彈性製造」趨勢；透過5G行動邊緣運算(MEC)結合端到端網路資安，電信網路符合3GPP認證提供多一層防護，使資料可控可管，為智慧製造、智慧倉儲物流等垂直場域提供高穩定、高效能、高資安的網路環境。