港股上周五收盤大跌3.66%；周一持續出現跌勢，低開32點，內房股和內地新冠疫情等因素，壓低了市場表現。

周一香港恆生指數收跌176.04點或1.18%，為14687.02點，指數創近13年半新低。國企股(H股)跌90.42點或1.80%，為4938.56點。

周一公布的數據顯示中國十月工廠活動(製造業PMI)出現意外的下跌，上證指數明顯下跌，人民幣也出現跌勢。

龍湖集團早盤一度重挫45%，收盤下跌23.93%，報9.98港元；該房地產商創辦人、中國女首富吳亞軍宣布，因年齡和健康因素辭去董事會主席。龍湖股價今年以來股價已跌逾7成。

美銀認為龍湖流動性仍佳，惟目標價砍半至16港元，重申買進評級。

內房股受壓，萬科跌10.9%，碧桂園跌9.8%，綠城中國跌13%，龍光集團跌8.6%。

吉利汽車升0.2%，報8.44港元。該公司宣布計畫分拆和上市極氪。吉利周日並公布財報，今年前三季淨利年增281%，營收年增84%。