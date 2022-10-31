三立電視新聞部前主播李天怡被訴接受「頑皮世界」委託，協助進口長頸鹿、犀牛等非洲野生動物，卻與丈夫郭人杰等人聯手哄抬價格，從中獲利約750萬元，台北地方法院31日開庭，李女否認涉犯背信罪並稱自己沒有接受委託。

李天怡說，自己從頭到尾不是頑皮世界的員工，也沒有接受頑皮世界的委託，她沒有應允頑皮世界從事動物買賣；郭人杰也否認犯罪，說一開始交易都認真執行專案，每個重要時間點都有提醒股東，他沒有背信盼法院還他清白。

起訴指出，張榮華2020年入主位於台南的「頑皮世界」，準備打造非洲草原動物區吸引遊客，指示身兼頑皮世界董事的三立電視資深副總高明慧處理進口動物事宜，高遂委請在國外採訪具有人脈的李天怡尋找進口動物廠商。

李天怡夫婦透過友人協助牽線，但報價時，友人將原價一隻一萬美元的長頸鹿，浮報成3萬美元；李天怡又再加碼，將3萬美元浮報成6萬回報給張榮華，張先後共支付546萬餘美元，其中因李天怡等人浮報價格。