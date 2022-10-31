距九合一選舉不到4周，台南市議員第2選區僅2人參選搶1席，爭取連任的無黨籍周奕齊逐戶拜票爭取地方支持，挑戰的民進黨陳福慶動作頻頻，30日找來老台南縣長陳唐山站台，高喊大團結拚過關。

陳福慶近日展開固票與催票，不僅成立競選總部，找來台南市長黃偉哲、民進黨立委接力上台助陣，陳唐山30日再到山區呼籲鄉親大團結。

陳唐山曾擔任2任台南縣長，他在任內擴大台南文化規模，首次舉辦玉井芒果節，綠營在台南縣自此扎根。

陳唐山表示，陳福慶曾擔任南化鄉民代表會主席，當時和台南縣政府配合，展現行事魄力和能力，加上世居台南市山區，最了解山區發展需要，最清楚如何幫助在地長輩。力挺陳當選議員，可為山區爭取更多的經費和資源。

相較綠營頻頻為陳福慶發動大咖到山區站台，無黨籍周奕齊僅在競選總部成立時，找來台南市議長郭信良與前國民黨立委李和順相挺，爭取連任的他步步為營，選擇下午到傍晚私下逐戶拜票，爭取選民支持。