台北市古亭國中將迎來60周年校慶，並將在11月12日校慶當天，同時舉辦《豐穗》新書發表會；收錄第六到十一屆《古亭青年文藝獎》優勝作品精選及學生榮獲各項文學競賽優勝作品精選。

古亭國中鄰近的青年公園、南海植物園、紀州庵文學森林、南機場夜市及西門紅樓等地，皆是師生延伸創作的場域。

古亭國中指出，學校近年榮獲教育部學美美學校園美感實踐計畫3.0合作學校、教育部三好實踐學校、教育部杏壇芬芳績優團隊、教育局台北教育111標竿學校獎及教育局百大績優衛生體育教育行政人員全市金質獎等眾多獎項肯定。

古亭國中指出，60周年校慶當日上午10點將在學校圖書館-涵碧書屋，進行《豐穗：古亭青年文藝獎11週年精華集》新書發表會，此次來到現場分享的文章創作歷程的同學們，大家都相當榮耀且開心，榮耀的是他們的創作被編輯成書，開心的是能與師長們共同見證這重要的時刻。