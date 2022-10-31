南韓三星電子副會長李在鎔日前正式被任命為會長，日媒指出，當前晶片業景氣不佳，加上三星背後有中國企業猛追，李在鎔上任後將面臨一連串考驗。

根據日經中文網報導，李在鎔先前呼籲經營高層要加強危機意識，上述發言顯現，三星在主要業務上被中國企業追趕充滿警惕感。

報導稱中國企業正在迅速掌握技術，包括半導體領域的長江存儲、智慧手機領域的小米、家電領域的海信等公司，這些中國企業的市占率持續上升，正在逐步削弱三星的獲利能力。

報導提到，三星遭受中國企業猛烈追趕的領域，包括半導體、智慧手機、電視和家電等，李在鎔渴望獲得甩開中國等競爭對手的技術。

事實上，李在鎔其父親、已故會長李健熙的成功方程式是基於長期戰略，確定大膽的投資，而目前三星的投資資金充裕，截至9月底，累積的現金資產達到129兆韓元，如何充分利用充裕資金來推動成長，是李在鎔接下來的挑戰。

受記憶體晶片價格暴跌影響，三星先前公布第三季半導體營收為23兆韓元，低於市場預期的35兆韓元，且獲利9.1兆韓元也低於預期的9.4兆韓元，預期要到2023下半年需求才能恢復。