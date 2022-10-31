雲林縣北港鎮長候選人張勝智（右）與兒子張丞凱（左），抨擊對手陣營造謠抹黑。（張朝欣攝）

雲林縣北港鎮長候選人蕭美文，因競選團隊4人涉嫌送茶葉賄選遭收押，蕭則以30萬元交保，她強調相信司法是公平公正公開的，最終會還給無辜者清白。另1名候選人張勝智競選總部31日舉行記者會，抨擊對手陣營涉嫌賄選不僅不知反省，還四處造謠抹黑，說自己是受害者，猛打悲情牌，請鄉親不要被誤導，將賄選合理化。

雲林地檢署偵辦北港鎮長蕭姓候選人的競選總部人員涉賄案，其中蕭男、林男、羅男、蔡男4名競總成員經檢察官訊問，涉犯《公職人員選舉罷免法》第99條第1項之交付賄賂罪嫌重大，有羈押原因及必要性，向法院聲請羈押禁見獲准，蕭姓候選人則以30萬元具保候傳。

對此北港鎮長候選人蕭美文表示，她絕對是清白參選，每天忙著跑行程拜票，並不清楚競總人員的情況，但對手卻未審先判，到處抹黑她賄選，若她有買票，早就被收押了，相信選民的眼睛是雪亮的，會自行判斷，請鄉親一定要堅定信心全力支持她。

蕭美文呼籲對手，多提出對北港鎮有建設性的政見，不要只會抹黑造謠，出種種奧步，大家公平競爭。對於因她參選造成許多無辜者被檢警單位約談飽受困擾，她深感抱歉，相信司法是公平公正公開的，最終會還給無辜者清白。

張勝智競選總部則舉行記者會，由張勝智兒子張丞凱發言，他表示對手陣營涉嫌賄選，竟還造謠抹黑「北港這種小地方，卻有大批警員來查賄，一定是對手舉報的」，把自己塑造成受害者，大打悲情牌，企圖扭曲事實、混淆視聽，讓父親張勝智飽受壓力，呼籲鄉親一定要看清楚，不要被誤導了。