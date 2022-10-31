不論男生、女生都希望找到優質的另一半，但不是每個人都能夠如願以償。搜狐號《星座不求人》指出，獅子座、處女座、天蠍座挑對象眼光高，不但擇偶條件多，還不會輕易妥協，要想被他們看上可沒那麼容易。

【獅子座】

獅子座的擇偶標準真的很高，他們是慕強主義者，性格也比較高傲，除非對方足夠優秀，或身上有能夠吸引他們目光的亮點，否則根本無法進到他們眼中，一般人多無法達到他們的要求，再加上他們比較現實，如果和對方在一起後，生活品質不升反降，他們就會果斷提分手，能夠被他們喜歡上，確實是件很不容易的事。

【處女座】

身為完美主義者的處女座，挑對象自然不會馬虎，他們不是非得找個完美無瑕的人不可，但因為無法完全信任對方，所以他們在相處過程中會把對方的缺點放大，要是看不見彼此的未來，他們就不會莽撞開始一段感情，對理智且現實的他們來說，人品、性格、能力，還有物質條件，都是擇偶時必須考量的因素，要想被他們喜歡，各方面都不能太差。

【天蠍座】

天蠍座其實對誰都很難心動，一方面是因為他們比較有戒備心，另一方面則是因為他們的眼光很高，此外他們也是慕強主義者，很少對和自己相差很多的異性心動，如果看到他們主動，就表示對方身上一定有吸引他們之處，使他們心生崇拜，不過他們十分敏感，在沒有明確知曉對方的心意之前，是絕對不會輕舉妄動的，除非勝券在握，他們才會主動出擊。