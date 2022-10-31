中職季後挑戰賽第3戰回到洲際進行，系列賽取得2勝1負「聽牌」優勢的中信兄弟卻傳出利空消息，隊長王威晨左大腿拉傷傷勢已達臨界點，只能忍痛缺席季後挑戰賽，他坦言心情因此滿煩躁、低沉的，他也向隊友喊話，「希望隊友能帶我進總冠軍賽，我也會積極治療，不要有傷痛去面對總冠軍戰。」

兄弟昨天首局就丟掉3分陷入落後，比賽中也開始做些人員替換，王威晨在7局下被換下場，由黃韋盛接替三壘守備。今天賽前總教練林威助被問到王威晨的腳傷時，卻捎來壞消息，「他的腳今天狀況不是很好，可能沒辦法先發，對跑壘、衝刺影響比較大。」

王威晨表示，昨天真的是身體狀況已經到臨界點了才會跟教練、防護員反應，今天賽前他也有完成球隊練習，「但跑的部分是慢跑，沒辦法全力衝刺。」助總也提到，若是王威晨此役無法出賽，黃韋盛、潘志芳、杜家明都可能是替補人選。

王威晨透露大約兩個多禮拜前某一天比賽後的隔天起床，發現腳有些不舒服，就醫檢查後才發現自己拉傷，他面露無奈的說：「心情上滿煩躁、低沉的，加上今年也一直在受傷，心裡也是滿難過的。」

由於無法全力衝刺，要在比賽後段上場代打機會也有難度，他認為，硬要上場對球隊貢獻可能也不好。被問到是否能趕上下一輪「台灣大賽」？王威晨說：「這段時間我會很積極治療，如果真的能晉級，希望能夠不要有傷痛去面對，也希望隊友能夠帶我進總冠軍戰。」

身為隊長又是陣中主力三壘防區，王威晨在這次季後挑戰賽仍扮演領頭羊角色，只要看到比較沒經驗的學弟都會適時去做提點，他也特別提醒學弟不用在這時候刻意改變什麼，只要做能力範圍之內的事就好。