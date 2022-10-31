王中皇飾演楚宣的爸爸。（民視提供）

王中皇暌違兩年重回8點檔。（民視提供）

藝人王中皇加入民視八點檔《市井豪門》，演出楚宣的爸爸「吳水旺」，他表示繼《多情城市》後再回歸8點檔拍攝，要挑戰以往沒有演出過的角色類型，相當燒腦，他劇中年輕時去東南亞經商，失敗後回台灣投靠女兒，才發現女兒的際遇也是驚奇連連。2年後再回歸，為了演出奔波汲汲營營過生活的模樣，他特別刻意瘦身，每天做滾輪及仰臥起坐100下，他說上一個角色是黑道大哥，跟現在的角色要有區別，所以有下了功夫。

王中皇劇中很愛女兒、會為她打抱不平，他表示和楚宣多次合作，已經都很熟悉，對戲起來默契十足。被問這次角色會不會有招牌笑聲，他說不會用，但有替這個角色設定另一種聲音，要請大家看播出來找找看。只是他在在場被楚宣規定不能逗她笑，因為她笑點很低，但是角色苦情又悲劇，很怕害她哭不出來。

楚宣說自己的笑點很低，只要旁邊的人太逗趣，就會笑到忘我，但很開心和王中皇認識多年，第一次可以搭在同一條線。看到劇本中爸爸要出現了，滿心期待想說「湘美的靠山要回來了」，沒想到王中皇飾演的吳水旺爸爸，非常調皮，常常做出驚人之舉，讓女兒很難捉摸，所以演出到現在還在想吳水旺爸爸不規律的TEMPO，對她來說是福還是禍。