111學年度全國花式滑冰錦標賽暨2022年亞洲花式滑冰錦標賽代表隊資格選拔賽昨日落幕，丁子涵以總分158.50分奪下成年女子組冠軍，協會將在11月5日後公布代表隊名單。

中華民國滑冰協會表示，此次賽事採用具有國際滑冰總會裁判資格等國際裁判，以遠端評分的方式來進行評分，選拔是以選手在短曲與長曲成績「技術分」為依據來擇優入選。

李宇翔以總分183.13分分取得青年男子組第一名成績，翁聖祺則以總分108.88分奪下青年女子冠軍。參加本賽季青年大獎賽李宇翔與翁聖祺選手在全國賽均維持國際賽事精彩表現。

成年男子組林芳毅腳傷後仍影響表現，成年男子組由葉哲宇奪冠。少年女子與男子組冠軍各別為蔡玉鳳與吳柏勳。

中華民國滑冰協會理事長洪調進表示，10月13日迎來睽違兩年半的邊境開放，相信大家的心情上都相當的雀躍，這意味著國際人士可以開始訪問台灣，大家民眾的生活可以逐步回復到正常，我們也期待滑冰的國內與國際賽事也逐步復甦，讓持續進行訓練的選手們能夠擁有更多選擇參與賽事。

洪調進說，疫情後我們看到選手與支持滑冰運動的民眾熱情回來，今年度的全國花式滑冰錦標賽參賽人數甚至更超越疫情前的參與人數，這怎麼能不讓人雀躍期待。經歷疫情期間兩年多的努力，很開心今年獲選為亞洲滑冰總會理事，相信能夠為臺灣滑冰發展做更多的事情。

2024年我們即將於台北舉辦ISU世界青年花式滑冰錦標賽，除了看到我們的小選手能有機會在自己的家鄉站上最高等級的青年國際賽事，與來自全世界的青年好手同場競技，真是沒有比這個更美好的事情。國際賽事在臺灣讓花式滑冰比賽對一般大眾來說更親民、在競技方面更專業。