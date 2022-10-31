嘉義市長黃敏惠認為中央應協助嘉義市的醫療升級再優化。（廖素慧攝）

嘉義市各大醫院病床一位難求，圖為醫院病房示意照。（廖素慧翻攝）

民進黨雲嘉嘉3縣市長選將提出區域治理、醫療合作的政見，嘉義縣已爭取到中央將水上鄉從嘉義次醫療區改劃入太保醫療區，嘉義縣翁章梁表示，不會影響嘉義市醫療資源；但嘉義市長黃敏惠表示，嚴重影響嘉義市醫療升級，中央應通盤檢討。

衛福部將嘉義縣市分為太保、嘉義（水上鄉及嘉義市）、阿里山等3個次醫療區，再依3區人口數分配病床數及醫療資源，嘉義次醫療區病床數已達上限；嘉義縣政府日前宣布，已獲衛福部同意核定將嘉義次醫療區水上鄉回歸太保區，嘉義縣可增加78個病床資源。

爭取連任的嘉義縣長翁章梁、嘉義市長候選人李俊俋日前聯袂提出雲嘉嘉區域治理的政見，認為3縣市醫療、防災可優先推行，翁章梁並認為嘉義、太保次醫療區重新劃分，不會影響嘉義市現有病床數，不違反區域治理的理念。

李俊俋則說，衛福部是基於保障弱勢地區的醫療資源不被強勢地區吃掉，若以後區域治理可以溝通、互相支援，讓既有資源發揮最大效果。

黃敏惠表示，民眾來嘉義市就醫，就是肯定嘉義市醫療品質很好，中央應協助再升級，才能助益雲嘉嘉的民眾健康，次醫療區的變動已嚴重影響嘉義市未來的醫療升級規畫，強力要求衛福部通盤檢，並爭取在嘉義市設立「癌症專科醫院」、「兒童醫院」，讓整體醫療共融共存，提供更優質服務。

市府衛生局表示，水上鄉劃出嘉義次醫療區，以嘉義市人口數26萬多人，中央按人口配置病床及醫療資源，嘉義市會被認為是醫療資源過剩，但實際上來嘉義市就醫的有一半以上來自雲嘉及北台南，目前已一床難求，是床位貧乏區。

市府衛生局表示，醫療資源分配應該考量民眾就醫習慣、便利性、需求性、醫院服務的地域性，做通盤檢討，才能讓鄰近縣市及共同生活圈區域共好。